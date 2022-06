Köstinger dreht lange Runde im U-Ausschuss

Werbung

Sie selbst sei auch gar nicht mit diesen Dingen befasst gewesen: "Ich habe die Umfragen persönlich nicht in Auftrag gegeben", sagte sie. Grundsätzlich wollten die Abgeordneten von SPÖ, Grünen, FPÖ und NEOS Auskunft zur Beauftragung von Studien, Umfragen und Inseraten sowie für Postenbesetzungen in Köstingers Amtszeit. Die Fraktionsvertreter abseits der Volkspartei vermuten, dass die ÖVP parteipolitische Fragen an vom Ministerium beauftragte Studien angehängt haben könnte.

Die Anfang Mai zurückgetretene Ministerin hatte gleich zu Beginn die Vorwürfe zurückgewiesen. Zu einem vorgelegten Mail von Köstingers ehemaligen Kabinettschef Gernot Maier, der demnach Angebote eingeholt und Fragestellungen mit dem Umfrageinstitut Demox direkt abgesprochen haben soll, sagte Köstinger, sie sehe das Dokument zum ersten Mal. Sie sei jedenfalls in die Themenausgestaltung der Umfragen nicht involviert gewesen.

Die Qualifikation Maiers als Generalsekretär verteidigte Köstinger. NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper hatte der Ex-Ministerin vorgehalten, dass der einstige politische Direktor der ÖVP-Bundespartei keine Erfahrung als Beamter habe, stattdessen dort aber für Umfragen zuständig gewesen sei. Die Ex-Ministerin sah darin eine Unterstellung: "Die Bestellung war absolut richtig."

Köstinger wurde auch immer wieder zu Postenbesetzungen befragt, bei denen es keine Hearings gegeben haben soll, etwa der Chefin der staatlichen Bundesgärten. Sie sei in die Bestellungen nicht eingebunden gewesen, betonte sie immer wieder. Auch zu einer Beauftragung einer PR-Firma sagte Köstinger, sie sei ins Operative nicht eingebunden gewesen. Auch bei Inseraten in Zeitungen sei sie operativ nicht eingebunden gewesen. Schaltungen in der parteinahen Bauernzeitung verteidigte sie.

Dass bei Schaltungen in parteinahen Zeitungen die zuständige Fachabteilung gar nicht eingebunden war, wusste Köstinger vor dem U-Ausschuss nicht. Ein ihr vorgelegtes E-Mail ihres Pressesprechers Daniel Kosak an die Fachabteilung zu einem Inseraten-Rahmen für die Bauernzeitung von 110.000 Euro sei ihr nicht bekannt. Richtig turbulent wurde die Befragung, als Krainer zu von ihm vermuteten Kickback-Zahlungen für den ÖVP-Wahlkampf fragt und die streitenden Fraktionen - also ÖVP und SPÖ - einander das Mikrofon abschalteten.

Köstingers Befragung war durch eine lange Pause, die der Sondersitzung des Nationalrats geschuldet war, unterbrochen worden. Erst gegen 18.30 wurde der U-Ausschuss fortgesetzt. Trotz der fortgeschrittenen Zeit waren sich die Abgeordneten aller Fraktionen einig, auch noch Maier zu befragen. Die Sitzung dürfte daher zumindest bis zum späten Abend andauern.