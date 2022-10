Politik Kogler kündigt Steuer auf Zufallsgewinne für Anfang 2023 an

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Kogler kündigt Zufallsgewinnsteuer an. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

A b 2023 sollen krisenbedingte extreme Gewinne von Energieunternehmen besteuert werden. Das hat Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Samstag auf Ö1 ankündigt. "Da wird was weitergehen, das trau ich mich jetzt ankündigen." Bis Anfang kommenden Jahres will er ein Modell beschließen, das dann möglicherweise auch rückwirkend für 2022 gelten soll. Ziel sei, bis Ende des Jahres zu sehen, "wo die Reise hingeht." Die ÖVP hat sich in dieser Frage zuletzt zurückhaltend gezeigt.