Weltmeisterschaft Kombi-Gold an Pinturault - Schwarz Zweiter, Haaser Dritter

Starke Fahrt von Schwarz in Kombi-Super-G Foto: APA/BARBARA GINDL

A lexis Pinturault hat sich seinen großen Traum erfüllt und daheim eine WM-Goldmedaille gewonnen. Der Franzose setzte sich am Dienstag bei den Alpinski-Weltmeisterschaften in Courchevel in der Kombination vor Titelverteidiger Marco Schwarz (+0,10 Sek.) und Raphael Haaser (+0,44) durch. Für Österreich waren es die Medaillen Nummer zwei und drei bei den Welttitelkämpfen, hatte am Vortag doch auch Haasers Schwester Ricarda Kombi-Bronze gewonnen.