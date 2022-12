Kombination Lamparter verpasst Podium in Ramsau als Vierter

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Lamparter sprang und lief auf Platz vier Foto: APA/BARBARA GINDL

D oppel-Weltmeister Johannes Lamparter hat beim Heim-Weltcup in Ramsau einen Podestplatz knapp verpasst. Der 21-jährige Tiroler musste sich am Freitag im ersten von zwei Bewerben in der Steiermark mit dem vierten Rang begnügen. Damit warten die ÖSV-Kombinierer weiter auf einen Stockerlplatz in diesem Winter. Erneut einen überlegenen Triumph feierte der norwegische Sprung-Sieger Jarl Magnus Riiber, 7,9 Sekunden vor Landsmann Jens Luraas Oftebro und Vinzenz Geiger (GER/+8,0).