Rehrl gewann Ramsau-Quali vor Weltcup-Leader Riiber .

Lokalmatador Franz-Josef Rehrl hat den provisorische Wettkampfdurchgang (PCR) beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Ramsau am Freitag für sich entschieden. Für Samstag ist mit starkem Wind und Regen zu rechnen, deshalb könnte es durchaus sein, dass das Springen ausfällt und der PCR in die Wertung kommt.