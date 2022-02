Kombinierer Greiderer nach Springen bester Österreicher

Nicht Weltcup-Leader Johannes Lamparter, sondern Lukas Greiderer ist bei den Olympischen Winterspielen im ersten Bewerb der Nordischen Kombinierer nach dem Sprungteil am Mittwoch bester Österreicher. Greiderer liegt in Zhangjiakou nach einem 103,5 m-Satz an zweiter Stelle, hat auf den bekannt starken Springer Ryota Yamamoto (108 m) schon 38 Sekunden Rückstand. Lamparter geht mit 1:04 Minuten Rückstand auf den Japaner in die Loipe (12.00 Uhr MEZ).

