Kombination Kombinierer Lamparter holt in Schonach 7. Saisonsieg

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Johannes Lamparter siegt in Schonach im letzten WM-Test Foto: APA/dpa

D er Tiroler Johannes Lamparter hat am Sonntag in Schonach seinen siebenten Saisonsieg im Weltcup der Nordischen Kombinierer gefeiert. Der 21-Jährige war nach dem Springen mit seinem Landsmann Mario Seidl an der Spitze in den 10-km-Langlauf gegangen, ließ den Salzburger auf dem vierten Kilometer stehen und wehrte im Zielsprint den Angriff des zu ihm aufgelaufenen Jens Luraas Oftebro ab. Lamparter baute so seinen Vorsprung im Gesamt-Weltcup auf den Norweger auf 121 Punkte aus.