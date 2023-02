Kombination Kombinierer Lamparter in Schonach Weltcup-Zweiter

Johannes Lamparter legte im Springen die Basis für Rang zwei Foto: APA/dpa

D er Tiroler Johannes Lamparter hat seine Weltcupführung in der nordischen Kombination am Samstag mit Rang zwei im ersten zweier Schonach-Bewerbe bei 101 Punkten Vorsprung gehalten. Der Vierte des Springens landete nach dem 10-km-Langlauf 8,1 Sek. hinter dem Norweger Jens Luraas Oftebro, dem Schnellsten der Saison in der Loipe. Sonst kam kein Österreicher in die Top Ten. Oftebro überholte im Gesamtweltcup als nun Zweiter den diesmal fünftplatzierten Deutschen Julian Schmid.