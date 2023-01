"Nordic Combined Triple" Kombinierer Lamparter in Seefeld Zweiter

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Johannes Lamparter beim Sprung auf Zwischenrang sieben Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

W eltmeister Johannes Lamparter ist zum Auftakt des Weltcup-Triples in Seefeld vom siebenten Sprungrang in der Loipe noch auf Platz zwei gestürmt. Der Tiroler musste sich am Freitag nach dem 7,5-km-Langlauf nur dem Norweger Jens Luraas Oftebro beugen. Dessen Landsmann und lange führender Topfavorit Jarl Magnus Riiber wurde hinter dem Deutschen Julian Schmid Vierter. Zweitbester Österreicher war Lukas Greiderer vor drei Teamkollegen als Neunter.