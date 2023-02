Kombinierer Olympia-Dritter Greiderer verpasst Kombi-Auftakt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Lukas Greider muss vorerst zuschauen Foto: APA/EXPA/JFK

D er Olympia-Dritte Lukas Greiderer muss im ersten WM-Bewerb der Kombinierer zuschauen. Der Tiroler schnitt am Donnerstag in den ersten drei Trainingsdurchgängen auf der Normalschanze von Planica vom ÖSV-Team am schwächsten ab, den Vorzug erhielt der in Kärnten wohnende Steirer Martin Fritz. Das Team für Samstag (10.00/15.30 Uhr, live ORF 1) vervollständigen der Tiroler Johannes Lamparter, der Steirer Franz-Josef Rehrl und der Salzburger Stefan Rettenegger.