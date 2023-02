Nordische Kombination Kombinierer Rehrl in Oberstdorf vor Lamparter wieder Dritter

Rehrl flog im ersten Teilbewerb allen davon Foto: APA/dpa

D er Steirer Franz-Josef Rehrl hat in Oberstdorf vor Johannes Lamparter und Stefan Rettenegger seinen nächsten dritten Platz im Kombinierer-Weltcup geschafft. Rehrl wurde am Sonntag nach überlegenem Sprungsieg im 10-km-Langlauf auf der Zielgeraden in einem Vierkampf noch vom Deutschen Julian Schmid und dem Norweger Jens Luraas Oftebro abgefangen. Auch Lamparter, der am Samstag und davor zweimal in Seefeld gewonnen hatte, ging im Sprint um den Sieg leer aus.