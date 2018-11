In einem Supermarkt in Zurndorf verübten am Montagabend mehrere (vorerst unbekannte) Täter einen Ladendiebstahl. Ein Mann und eine Frau entkamen zu Fuß, ein mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehender Pkw mit slowakischem Kennzeichen konnte bei der sofort eingeleiteten Fahndung vorerst ebenfalls nicht aufgefunden werden.

Während der Heimfahrt vom Dienst bemerkte jedoch eine Beamtin der Polizeiinspektion Gattendorf das gesuchte Fahrzeug, das in Zurndorf unterwegs war. Sie verständigte sofort ihre Kollegen, kurz darauf wurde der Wagen im Bereich des Zurndorfer Fußballplatzes von den alarmierten Polizisten entdeckt.

Flüchtende auch durch Straßensperre nicht zu stoppen

"Mehrere Versuche, das mit hoher Geschwindigkeit davonfahrende Fahrzeug anzuhalten, misslangen", hielt die Exekutive in einer Aussendung fest. Die Beamten mussten um nicht von den Tätern überfahren zu werden, zur Seite springen. Auch einer Straßensperre auf der B10 zwischen Neudorf und Parndorf wichen die Täter über ein Feld aus.

Schließlich kam das Fluchtfahrzeug auf der B10 in Parndorf in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Mann und eine Frau stiegen aus und flüchteten zu Fuß weiter. Auf dem Rücksitz des Autos saß ein weiteres Pärchen, ein 35-jähriger Mann und eine 28-jährige Frau aus der Slowakei. Diese beiden nahm die Polizei an Ort und Stelle fest. Ihre Überprüfung ergab laut Aussendung, "dass gegen den Mann eine Festnahmeanordnung und gegen die Frau eine Vormerkung wegen eines Eigentumsdeliktes besteht."

Die Fahndung nach den geflüchteten beiden Tätern verlief bis dato ergebnislos, die beiden Festgenommenen wurden in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Die gestohlenen Waren hatten einen Wert im dreistelligen Eurobereich.