Ein Toter bei neuen Angriffen auf Ebola-Helfer .

Der Kampf gegen die gefährliche Seuche Ebola im Ost-Kongo wird weiterhin von Angriffen auf Behandlungszentren und Helfer behindert. Im Dorf Vusahiro griffen Dorfbewohner am Samstag eine Gruppe Ebola-Helfer an, ein Hygienespezialist wurde dabei getötet, teilte das kongolesische Gesundheitsministerium mit. Das Gesundheitszentrum in dem Ort wurde ausgeraubt und verwüstet.