Mehrere Tote nach Verkündung von Wahlergebnissen .

Bei Unruhen nach der Präsidentenwahl in der Demokratischen Republik Kongo sind mindestens vier Menschen getötet worden. Zwei Polizisten und zwei Zivilisten seien bei der Niederschlagung einer Protestaktion in einer der Hochburgen des unterlegenen Kandidaten Martin Fayulu getötet worden, berichtete die Polizei am Donnerstag. Offizieller Wahlsieger ist der Oppositionskandidat Felix Tshisekedi.