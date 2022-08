Konjunkturflaute Chinas Notenbank mit Zinssenkungen gegen den Abschwung

Die Corona-Pendemie drückt auf Chinas Wirtschaft Foto: APA/Reuters

C hinas Zentralbank stemmt sich mit der überraschenden Senkung wichtiger Zinssätze gegen die Konjunkturflaute im Zuge der Coronakrise. Sie kappte am Montag unter anderem den Referenzzins für einjährige Darlehen an einige Finanzinstitute (MLF) von zuvor 2,85 auf 2,75 Prozent. Damit sollen die Kreditkosten für Firmen gedrückt und so die Konjunktur angekurbelt werden.