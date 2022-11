Konjunkturindikator Bank-Austria-Ökonomen erwarten milde Winter-Rezession

F ür Österreichs Wirtschaft ist es im Oktober weiter bergab gegangen. Der Bank-Austria-Konjunkturindikator ist im Oktober auf minus 3,0 Punkte gesunken und liegt damit den vierten Monat in Folge im negativen Bereich. Der Abschwung verliere aber bereits an Tempo, es zeichne sich eine milde und kurze Winter-Rezession für Österreich ab, schreiben die Bank-Ökonomen am Dienstag. Die Inflation dürfte indessen bis zum Frühling zweistellig bleiben.