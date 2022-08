Kontrolle verloren Auto fuhr in Salzburg in Gastgarten: Acht Verletzte

Das Unfallauto nach der Fahrt durch den Gastgarten Foto: APA/FMT-PICTURES/ANTON TEMMEL

B ei einem schweren Verkehrsunfall in der Stadt Salzburg sind am Sonntagnachmittag acht Menschen verletzt worden, drei darunter schwer. Ein Auto war um 17.25 Uhr in der Alpenstraße von der Fahrbahn abgekommen, erfasste am Gehsteig eine Mutter mit ihrem Kinderwagen und streifte den Gastgarten eines Fast-Food-Lokals. Der 73-jährige Lenker des Wagens hatte am Steuer einen medizinischen Notfall erlitten, informierte die Polizei.