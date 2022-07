Export aus Ukraine Kontrollzentrum für Getreide-Exporte aus Ukraine eröffnet

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

Abkommen zur Getreideausfurh vergangene Woche unterzeichnet Foto: APA/dpa/Reuters/AFP

D as von Russland und der Ukraine vereinbarte Kontrollzentrum zur Überwachung von ukrainischen Getreideexporten ist in Istanbul offiziell eröffnet worden. Die Türkei glaube, dass das Zentrum einen wesentlichen Beitrag zur Überwindung der Nahrungsmittelkrise leisten werde, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar am Mittwoch bei der Eröffnungszeremonie. Unterdessen nahmen die drei für die Getreideausfuhr bestimmten Häfen der Ukraine ihre Arbeit wieder auf.