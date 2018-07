Der frühere Profi-Surfer und Hit-Lieferant Jack Johnson begeisterte im Steinbruch St. Margarethen und war auch am Neusiedler See unterwegs. Im Vorprogramm sorgte auch Milow für Stimmung.

Im Steinbruch von St. Margarethen warteten Veranstalter Ewald Tatar und Esterházy mit dem nächsten Konzertspektakel auf: Der aus Hawaii stammende Jack Johnson brachte jede Menge „Gute-Laune Songs" ins Burgenland. Bereits Milow sorgte als Vorband für musikalischen Hochgenuss und spielte bekannte Lieder wie „Ayo Technology" oder „Howling at the Moon".

Die ausgelassene Stimmung im Publikum ging bei strahlendem Sonnenschein weiter mit dem früheren Profi-Surfer. Dieser fühlte sich im Burgenland sichtlich wohl und erzählte von seinem Stand-Up-Paddel-Ausflug an den Neusiedler See. Bereits an der Bühnenshow war die gelassene Stimmung zu erkennen. Ein Fischernetz, das hinter der Band gespannt und mit Laternen behangen war, bildete die Kulisse für das Konzert.

Jack Johnson besang mit „Only the Ocean" seine große Leidenschaft neben der Musik, das Wasser. In einem verwaschenen roten T-Shirt und schwarzen Jeans sang er auch Lieder von seinem neuen Album „All the Light above it too", aber auch Klassiker wie „Banana Pancakes", „Sitting, waiting, wishing“ oder „Upside Down" fehlten nicht im gut zwei stündigem Konzert.

Tanzende Fans im Steinbruch

Zwischen den Bänken tanzten immer wieder die Gäste, die mit Sonnenbrillen und Hüten die ausgelassene Stimmung genossen. Dass dem Künstler nicht nur die Musik am Herzen liegt, sondern er sich auch für die Umwelt einsetzt, zeigte er mit seinem Lied „You can’t control it“, in dem er gegen die Plastikverschmutzung singt.

Sogar die T-Shirts und Taschen am Merchandise-Stand wurden damit beworben, dass sie umweltfreundlich hergestellt wurden. Trotz einiger kritischer Lieder hatten die meisten Songs eine positive Message und man fühlte sich versetzt in eine Welt voller Sonne, Meer, Strand und gute Laune.

Neben Jack Johnson zeigte auch Musiker Zach Gill sein gesangliches Talent und begeisterte damit das Publikum. Als Abschlusslied krönte „Better together" einen äußerst gelungenen Abend.