Regierung: Kickls Vorschlag für LH Doskozil "utopisch" .

Der burgenländische Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil hält das von FPÖ-Klubchef Herbert Kickl vorgebrachte Kooperations-Angebot gegen die ÖVP für "utopisch". Sollten die Grünen aus der türkis-grünen Koalition aussteigen wollen: "Gibt es nur einen Weg und der ist eine Neuwahl", so Doskozil am Montag am Rande einer Pressekonferenz.