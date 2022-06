Kopenhagen Dänemark in Nations League gegen Österreich ohne Delaney

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Däne Delaney fehlt am Montag gegen Österreich Foto: APA/Ritzau Scanpix

D änemark tritt am Montag im Fußball-Nations-League-Spiel in Kopenhagen gegen Österreich ohne Thomas Delaney an. Der Mittelfeldspieler wurde vorzeitig in den Urlaub geschickt, gab der dänische Verband am Sonntag bekannt. Tags zuvor hatte der EM-Semifinalist des Vorjahres den verletzungsbedingten Ausfall von Yussuf Poulsen vermeldet.