Polizisten als Superhelden besuchen Wiener Kinderstation

Werbung

Zuerst überflog der Polizeihubschrauber mit Superman und Thor an Board die Kinderstation. Nachdem nun alle Augen nach oben gerichtet waren, seilten sich schließlich die Polizistin und die vier Polizisten vom Dach zu den Fenstern der Kinder ab.

Mit musikalischer Untermalung durch die Polizeimusik Wien und unter Beifall von Mädchen und Buben, die die Station vorübergehend verlassen durften, hingen die Kostümierten so lange an der Außenmauer, bis sie wirklich jedem erkrankten Kind ausreichend Kraft für eine baldige Genesung wünschen konnten. Persönliche Erinnerungsfotos sowie Geschenke von der Kinderpolizei gab es dann im Anschluss in den Krankenzimmern.

"Wenn die Superhelden und die Superheldin unsere Klinik Donaustadt besuchen, dann freuen sich unsere kleinen Patientinnen und Patienten ganz besonders über diese spezielle Abwechslung", waren sich Herbert Kurz, Vorstand der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde, sowie Thomas Benkö, Vorstand der Abteilung für Kinder- und Jugendchirurgie, und Andrea Lehensteiner, pflegerische Leitung der beiden Abteilungen in der Klinik Donaustadt, einig. "Diese Aktion ist mittlerweile ein Fix-Termin für die Wiener Polizei und eine Ehrensache für die Seiltechniker der WEGA", sagte deren Kommandant Ernst Albrecht.