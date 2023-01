Kraft an der Spitze 13 ÖSV-Adler bei Skiflug-Weltcup am Kulm dabei

Kraft will wieder weit fliegen Foto: APA/AFP

A ngeführt von Weltrekordhalter Stefan Kraft hat der ÖSV insgesamt 13 Skispringer für den Skiflug-Weltcup am Kulm nominiert. Im steirischen Bad Mitterndorf wird neben den sieben Weltcup-Startern um Kraft, Manuel Fettner, Daniel Tschofenig, Michael Hayböck, Jan Hörl, Clemens Aigner und Clemens Leitner auch eine Nationale Gruppe in der Qualifikation am Freitag (13.00 Uhr) an den Start gehen. Am Samstag und Sonntag (jeweils 14.15 Uhr) stehen zwei Wettkämpfe auf dem Programm.