Skispringen Kraft jubelt über Weltcupsieg auf dem Holmenkollen

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Sieg für Kraft am Holmenkollen Foto: APA/GEORG HOCHMUTH/Archiv

S tefan Kraft hat am Sonntag nach Rang zwei am Samstag den Sieg auf dem Holmenkollen in Oslo geholt. Es war sein insgesamt schon 28. Der Salzburger segelte auf 130,5 und 131,5 m und gewann mit 266,1 Punkten und 8,3 Zählern Vorsprung auf Samstag-Sieger Anze Lanisek (SLO) und dem Polen Dawid Kubacki (+8,4). Halbzeit-Leader Daniel Tschofenig fiel auf den fünften Platz zurück, Manuel Fettner war nach Zwischenrang fünf Elfter.