Tennis Kraus im Achtelfinale von Bogota glatt ausgeschieden

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Sinja Kraus spielte erstmals in einem WTA-Achtelfinale Foto: APA/EVA MANHART

S inja Kraus ist am Donnerstag im ersten WTA-Achtelfinale ihrer Karriere ausgeschieden. Die 20-jährige Wienerin musste sich der Italienerin Nuria Brancaccio beim Sandplatz-Turnier in Bogota mit 2:6,2:6 geschlagen geben. Kraus hatte zuvor am Dienstag beim dritten Antreten ihrer Laufbahn in einem Tour-Hauptbewerb erstmals ein Spiel gewonnen. Die Qualifikantin hatte die Argentinierin Nadia Podoroska in zwei Sätzen niedergerungen. Weiter ging ihr Erfolgslauf in Kolumbien nicht.