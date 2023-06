Tennis Kraus unterliegt in Valencia Argentinierin Carle in 2 Sätzen

Für Sinja Kraus war in Valencia früh Endstation/Archivbild Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D ie Wienerin Sinja Kraus ist am Dienstag beim WTA125-Tennisturnier in Valencia in der ersten Runde ausgeschieden. Die 21-Jährige unterlag der 23-jährigen Argentinierin Maria Carle in 1:16 Std. 4:6,2:6. Für Dienstagabend ist bei diesem auf Sand gespielten Event das Auftaktmatch der als Nummer zwei gesetzten Vorarlbergerin Julia Grabher gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro angesetzt. Österreichs Nummer eins könnte sich diese Woche erstmals in die WTA-Top-50 spielen.