Tragödie Kreml bezeichnet Bluttat in Schule als "terroristischen Akt"

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Gouverneur Alexander Bretschalow: "Tragödie in Ischewsk in der Schule 88" Foto: APA/dpa/Reuters

D er Kreml hat die tödlichen Schüsse in einer russischen Schule als einen "terroristischen Akt" bezeichnet. "Präsident (Wladimir) Putin ist in tiefer Trauer im Zusammenhang mit dem Tod von Menschen, von Kindern in der Schule, wo der terroristische Akt geschehen ist", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Bei dem Überfall auf die Schule in Ischewsk in der westrussischen Republik Udmurtien soll es 13 Todesopfer gegeben haben. Der Täter habe sich selbst getötet, hieß es.