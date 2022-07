Krenglbach Nachwuchs bei seltenen Säbelantilopen im Zoo Schmiding in OÖ

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Junges kommt vor drei Wochen in Krenglbach zur Welt Foto: APA

V or drei Wochen ist im Zoo Schmiding in Krenglbach (Bezirk Wels-Land) eine seltene Säbelantilope zur Welt gekommen. Das Weibchen unternimmt bereits selbstbewusst erste Ausflüge, bei denen es gut beobachtet werden kann, berichtete der Zoo in einer Presseaussendung am Montag.