Ski Alpin Kriechmayr Super-G-Zweiter in Bormio - Odermatt gewinnt

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

Beherzte Fahrt des ÖSV-Stars Foto: APA/AFP

N ach seinem Abfahrtssieg am Mittwoch hat Ski-Ass Vincent Kriechmayr auch am Donnerstag in Bormio beim Weltcup-Super-G als Zweiter den Sprung aufs Podium geschafft. Der Oberösterreicher musste sich nur Marco Odermatt um 64/100 Sek. geschlagen geben, dem Schweizer gelang auf der anspruchsvollen Stelvio-Piste eine Traumfahrt. Das Rennen, in dem Daniel Hemetsberger hinter Loic Meillard aus der Schweiz Vierter wurde, stand im Schatten des Rücktritts von ÖSV-Star Matthias Mayer.