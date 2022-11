Krieg Luftalarm in der gesamten Ukraine - Ein Toter in Kiew

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

In der Kleinstadt Wilnjansk wurde eine Entbindungsstation getroffen Foto: APA/dpa/Reuters

I n der gesamten Ukraine ist am Mittwoch Luftalarm ausgelöst worden. Laut ukrainischer Nachrichtenagentur Interfax wurden Explosionen in den südlichen und östlichen Regionen des Landes gemeldet. In Kiew wurde laut Militärverwaltung bei einem Einschlag in ein zweistöckiges Wohnhaus ein Mensch getötet. Bereits in der Nacht wurde in der Region Saporischschja ein Krankenhaus getroffen worden. Ein Säugling soll dabei ums Leben gekommen sein. Auch in Donezk gab es einen Toten.