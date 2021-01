NEOS vermissen Einbindung aller Parteien .

Die NEOS vermissen im Corona-Krisenmanagement der Regierung nach wie vor die Einbindung der Opposition und des Parlaments im Allgemeinen. "Es braucht endlich transparente Daten", forderte deren stellvertretender Klubobmann Nikolaus Scherak am Dienstag in einer Pressekonferenz. Außerdem müssten alle Parteien an der wöchentlichen Evaluierung der Maßnahmen mit Experten teilnehmen.