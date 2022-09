Wien Energie: Doskozil ortet politischen Schaden für SPÖ

Werbung

Enttäuscht zeigte er sich im "Krone"-Interview (Freitagausgabe) auch von der Gewerkschaft aufgrund deren Forderung nach einem Mindestlohn von 2.000 Euro brutto - denn der von ihm propagierte Mindestlohn von 1.700 Euro netto betrage durch die Valorisierung inzwischen 1.820 Euro netto bzw. 2.500 Euro brutto.

Zur Wien Energie und in Richtung des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig (SPÖ) erklärte Doskozil, dass man als Eigentümer Kompetenz ausüben und Experten an die richtigen Stellen setzen müsse: "Man kann es sich nicht mehr leisten, dass Funktionäre versorgt werden."

Nach der Prüfung durch den Rechnungshof sei der richtige Zeitpunkt für Konsequenzen, stellte der Landeshauptmann fest, aber: "Der politische Schaden ist natürlich für die Sozialdemokratie - das muss man offen sagen - angerichtet. Auch angesichts dessen, dass die Preise und die Gebühren erhöht werden."

Stellung nahm Doskozil in der "Krone" sowie im "Sommergespräch" mit dem ORF Burgenland Donnerstagabend auch zur geplanten Wasserzuleitung zum Neusiedler See. Neben einer etwaigen Zuleitung aus der ungarischen Moson-Donau wird auch über eine österreichische Variante aus der Donau beraten. Im Zuge des Baus des neuen Energiespeichers wäre es möglich, gemeinsam mit einer Gasleitung nach Schwechat auch eine Zuleitung von der Donau zum See zu errichten - und damit unabhängig von Ungarn.