Die kritischen Stimmen seien nur Zwischenrufe aus den Ländern, im Bund "funktioniert alles prächtig", so Blümel dazu, dass zuletzt der burgenländische FP-Chef den Justizminister als rücktrittsreif bezeichnete.

Blümel - der von Sebastian Kurz im Dezember 2018 als Kanzleramtsminister in die Bundesregierung geholt wurde - wird als Landesparteichef die Wiener ÖVP in die Wahl 2020 führen. Er würde vom Bund wieder ganz nach Wien zurückkehren, "sollte die ÖVP Gestaltungsmöglichkeit bekommen". Wird die ÖVP in Wien aber nicht Regierungspartei, will Blümel Minister bleiben, "weil ich dann mehr für Wien tun kann".