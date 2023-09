Politische Bewegungen Kritik nach Umwidmungen an Wiener SPÖ-Politikerinnen

Nevrivy muss sich für einen Grundstücks-Kauf rechtfertigen Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Werbung

W idmungen in einem Kleingartenverein in der Donaustadt sorgen derzeit für Debatten. Zuletzt war SPÖ-Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy vorgeworfen worden, von einer Umwidmung profitiert zu haben. Nun sind auch Parteigenossinen ins Visier geraten, wie eine gemeinsame Recherche des Ö1-Morgenjournals und der Wiener Zeitung (WZ) ergeben hat. Sie sollen ebenfalls Grundstücke in der Anlage in Breitenlee gekauft haben.