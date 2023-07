Kritik von US-Senatsausschuss an LIV-PGA-Touren-Deal

Der demokratische US-Senator Richard Blumenthal nahm im Ausschuss das "repressive" saudi-arabische Regime ins Visier, das über den Staatsfond PIF versuche, "Einfluss" im US-Sport zu kaufen. Vertreter der PGA sprachen von einem geplanten saudischen Investment, das mehr als eine Milliarde US-Dollar betragen soll.

Der COO der PGA-Tour, Ron Price, und Vorstandsmitglied Jimmy Dunne sagten vor dem ständigen Unterausschuss für Untersuchungen des Senats in Washington aus, der von Blumenthal geleitet wird. "Die PGA-Tour ist nicht so groß, was die Anzahl der Spieler angeht", warnte Dunne. Wenn die Konkurrenzserie LIV, die mit saudischem Geld finanziert wird, fünf Spieler pro Jahr abwerbe, "können sie uns in fünf Jahren ausnehmen", begründete Dunne die Notwendigkeit der Einigung.

"Bei der heutigen Anhörung geht es um viel mehr als um das Golfspiel", sagte hingegen Blumenthal. "Es geht darum, wie ein brutales, repressives Regime Einfluss auf eine geschätzte amerikanische Institution kaufen - ja sogar übernehmen - kann, nur um sein öffentliches Image zu säubern. Ein Regime, das Journalisten getötet, Dissidenten inhaftiert und gefoltert, den Krieg im Jemen gefördert und andere terroristische Aktivitäten unterstützt hat." Der Senator sprach von einem Gefühl des Verrats.

Das Justizministerium, das gegen die PGA-Tour ermittelt, weil sie versucht hat, ihre Spieler davon abzuhalten, zur LIV-Tour überzulaufen, könnte klagen, um den Deal zu blockieren. Zudem könnte das Abkommen auch daraufhin geprüft werden, ob es der nationalen Sicherheit schadet.

Blumenthal sagte Price und Dunne, sie hätten immer noch die Chance, sich gegen die Sportwäsche und gegen den saudischen Monarchen zu wehren und sich für Amerika einzusetzen. "Es gibt etwas, das an diesem Weg, auf dem Sie sich gerade befinden, stinkt. Denn es ist eine Kapitulation und es geht nur um das Geld, und das ist der Grund für die Gegenreaktion, die Sie sehen", sagte der Senator.

Der Senatsausschuss veröffentlichte auch ein 276-seitiges Memo, das neue Korrespondenz darüber enthält, wie der Rahmenvertrag zwischen der PGA und LIV Golf zustande kam. Daraus geht hervor, dass die PGA in einer Nebenabsprache mit dem saudischen Staatsfonds verlangte, dass LIV-Boss Greg Norman nach Abschluss eines endgültigen Abkommens entlassen wird. Außerdem wurde ein Vorschlag bekannt, wonach die Golf-Stars Tiger Woods und Rory McIlroy LIV-Golf-Teams besitzen und an mindestens zehn Veranstaltungen der abtrünnigen Tour teilnehmen sollen. Beide Spieler hatten die LIV immer wieder kritisiert.