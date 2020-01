Oswald Oberhuber 88-jährig gestorben .

Der österreichische Maler, Bildhauer und Ausstellungsmacher Oswald Oberhuber ist in der vergangenen Nacht verstorben. Das teilte die Familie der APA mit. Am 1. Februar wäre er 89 Jahre alt geworden. Oberhuber, 1931 in Meran geboren, war eine der zentralen Persönlichkeiten der österreichischen Kunst nach 1945.