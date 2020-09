Am 25. Oktober hätte Sepp Laubner seinen 71. Geburtstag begangen. Zum 70er meldete sich der Künstler im vergangenen Herbst mit einer großen Ausstellung in Bayreuth zurück und stellte im Kulturzentrum Eisenstadt neue Bilder vor.

Schon damals sprach er auch von seiner Krankheit, zeigte sich zugleich aber voller Lebenswillen: „Ich mache das, was gut für mich ist.“

Wolfgang Millendorfer Sepp Laubner in seinem Atelier in Oslip

Damit meinte er nicht zuletzt die Malerei, in kräftigen Farben und positiver Stimmung. Mit diesen Farben und seiner lebensfrohen Art bleibt der Künstler auch in Erinnerung. Am Freitagmorgen ist Sepp Laubner im Kreis seiner Familie verstorben.

Die Kunstszene trauert

Laubner galt seit den 1980er-Jahren als einer der bekanntesten Vertreter der burgenländischen Kunst, erhielt 1982 das Staatsstipendium, dem noch zahlreiche Auszeichnungen folgen sollten, und startete österreichweit und international in eine rege Ausstellungstätigkeit.

Wolfgang Millendorfer Sepp Laubner und Robert Schneider mit Willi Resetarits beim 40. Geburtstag der Cselley Mühle.

Zuvor hatte er mit dem im Vorjahr verstorbenen Robert Schneider und vielen weiteren Freunden den Grundstein für ein wahres Monument dieser Szene gelegt: die Cselley Mühle in Oslip.

Wolfgang Millendorfer Mühlen-Duo. Sepp Laubner und Robert Schneider in ihrer Cselley Mühle.

Dort gastierten nicht nur die bekanntesten Künstler aller Sparten, dort begannen auch zahlreiche Karrieren – und bis heute bekommt der Nachwuchs dieselbe Chance. Und in der Cselley Mühle entstand im Atelier von Sepp Laubner seine Kunst: die Bilder mit dem unverkennbaren Pinselstrich, die heute an so vielen prominenten Orten hängen.

Wolfgang Millendorfer Im Landhaus in Eisenstadt hängt auch Sepp Laubners Bild von Alt-Landeshauptmann Hans Niessl.

„Ich arbeite immer an mehreren Bildern gleichzeitig, jedes Bild öffnet die Tür für ein anderes. Man tänzelt heran und nimmt den Pinsel zur Hand, bis man den einen entscheidenden Fahrer macht, damit es wieder weitergeht. Ich mache das nicht so nebenbei. Ich meine es immer ernst.“ So beschrieb Sepp Laubner im BVZ-Gespräch seine Arbeit.

Doskozil: "Unersetzlicher Verlust für das Kulturland Burgenland"

Auch persönlich zutiefst betroffen zeigt sich Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil: „Sepp Laubner war nicht ohne Grund der wohl bekannteste und erfolgreichste burgenländische Künstler seiner Generation. Er hat es wie kein anderer verstanden, das Lebensgefühl und die Landschaft unseres Bundeslandes in unverwechselbare Farbkompositionen zu übertragen. Das hat ihn zu einem malenden Botschafter des Burgenlandes gemacht.“

Sepp Laubner habe die moderne Malerei im Burgenland mitbegründet und sei damit zum Vorbild für viele junge Künstlerinnen und Künstler geworden. „Für die zeitgenössische Kunst des Burgenlandes, mit ihrer ganzen Vitalität und Vielfalt, war Laubner ein Pionier und Wegbereiter“, betonte Doskozil.

Bgld. Landesmedienservice Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit Sepp Laubner vor dessen Bild „Abschiedssymphonie“, das 2019 anlässlich des Internationalen Events zum 210. Todestag Joseph Haydns entstand

Geprägt habe er die burgenländische Kulturlandschaft aber auch durch seine langjährige Tätigkeit in der Cselley-Mühle, die er gemeinsam mit dem ebenfalls viel zu früh verstorbenen Robert Schneider „erfunden“ und zur Institution gemacht habe. „Mein Mitgefühl gehört in diesen schweren Stunden den Angehörigen Sepp Laubners, vor allem seiner Ehefrau“, so der Landeshauptmann.