Kleinflugzeug in Tirol abgestürzt .

Ein Kleinflugzeug ist am Donnerstag in Langkampfen im Tiroler Bezirk Kufstein abgestürzt. Laut Polizei war der Rettungseinsatz im Gang. Informationen darüber, wie viele Personen an Bord waren und über deren Verletzungsgrad, gab es bis dato keine.