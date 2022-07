Kultur Bregenzer Festspiele sind mit den Proben voll im Zeitplan

Die Proben für "Madame Butterfly" laufen auf Hochtouren. Foto: APA/STIPLOVSEK DIETMAR

Z wei Wochen vor Start proben die Mitwirkenden der Bregenzer Festspiele auf Hochtouren. Am Donnerstag gaben die Verantwortlichen beim alljährlichen Pressetag Einblicke in die Probenarbeit zum Spiel auf dem See "Madame Butterfly", die am 20. Juli Premiere feiert, und zur Hausoper "Sibirien". "Beide Produktionen liegen im Zeitplan", so Intendantin Elisabeth Sobotka. Zufrieden zeigte sich auch der kaufmännische Direktor Michael Diem. 90 Prozent der Tickets am See seien verkauft.