Ehren-Oscars in Los Angeles verliehen .

Die Ehren-Oscars sind heuer im Zeichen der Geschlechtergerechtigkeit verliehen worden. Zu den am Sonntag in Los Angeles geehrten Filmschaffenden zählt die US-Schauspielerin Geena Davis, die unter anderem durch das Roadmovie "Thelma und Louise" (1991) bekannt ist. Dieser Film habe sie zu ihrem Engagement für die Gleichberechtigung von Frauen in der Filmbranche veranlasst, sagte Davis bei der Gala.