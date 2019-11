Peters neue Buhlschaft bei Salzburger Festspielen .

Die deutsche Schauspielerin Caroline Peters, seit 2004 Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters, wird 2020 zum 100-Jahr-Jubiläum der Salzburger Festspiele in Hugo von Hofmannsthals "Jedermann" die Buhlschaft spielen. Das wurde am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien bekanntgegeben.