Verein fordert Denkmalschutz-Reform .

Der Verein Initiative Denkmalschutz fordert angesichts des Abrisses von erhaltungswürdigen Gebäuden eine gesetzliche Änderung in diesem Bereich. Konkret spricht man sich am Mittwoch in einer Aussendung für eine Reform des Denkmalschutzes aus, um die Öffentlichkeit früher bei entsprechenden Vorgängen einbinden zu können, neue Anreize für Eigentümer zu schaffen und deren Erhaltungspflicht festzuschreiben.