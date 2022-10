Nach Geständnis Kurz will gegen Schmid rechtlich vorgehen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Kurz will rechtlich gegen Schmid vorgehen Foto: APA/Pool AP

E x-Bundeskanzler Sebastian Kurz sieht sich nach dem bekannt gewordenen Geständnis von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid bei der WKStA durch eine Tonbandaufnahme entlastet, die sein Anwalt am Dienstag der WKStA übergeben hat. "Durch dieses Tonband ist sein (Schmids, Anm.) Kartenhaus aus falschen Anschuldigungen nach weniger als 24 Stunden in sich zusammengestürzt", schrieb Kurz am Donnerstag auf Facebook. Auch er werde rechtliche Schritte gegen Thomas Schmid einleiten.