Pilhatsch bei Kurzbahn-EM über 50 m Rücken im Finale .

Caroline Pilhatsch hat bei den Kurzbahn-Europameisterschaften der Schwimmer in Glasgow über 50 m Rücken das Finale erreicht. Die 20-jährige Steirerin schwamm am Samstag im Semifinale in 26,49 Sekunden mit der viertbesten Zeit sicher in die Entscheidung der besten Acht am Abend (19.44 Uhr MEZ).