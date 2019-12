Pilhatsch bei Schwimm-EM Achte im Rückensprint .

Caroline Pilhatsch hat bei der Kurzbahn-EM der Schwimmer in Glasgow über 50 m Rücken Platz acht erreicht. Die 20-jährige Steirerin schlug am Samstag im Finale nach 26,67 Sekunden an und blieb damit klar über ihrer Zeit aus dem Semifinale (26,49). Gold holte sich souverän die Niederländerin Kira Toussaint in 25,84 vor der Französin Beryl Gastaldello (26,03) und der Polin Alicja Tchorz (26,16).