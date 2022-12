KV-Brauereien Weitere Verhandlungsrunde heute Nachmittag

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Bei den Brauern wird heute noch einmal verhandelt. Foto: APA (dpa)

D ie Brauindustrie startet nach den gestern angekündigten Warnstreiks doch noch einen weiteren Versuch auf eine Einigung in den Kollektivvertragsverhandlungen. Heute Nachmittag, ab 15 Uhr, kommen die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer erneut zusammen, die Verhandlungen sind bis 19 Uhr anberaumt. "Wir haben Gesprächsbereitschaft signalisiert, die Arbeitgeberseite ist auf uns zugekommen", hieß es am Sonntag in einer Aussendung der Gewerkschaften PRO-GE und GPA.