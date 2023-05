Grand Slam Kyrgios sagt für Paris ab, Thiem für Hauptbewerb ante portas

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Thiem wird wohl in Paris-Hauptbewerb rutschen Foto: APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Werbung

A ustraliens Tennisprofi Nick Kyrgios hat für die am 28. Mai beginnenden French Open in Paris abgesagt. Der Wimbledon-Finalist des Vorjahres zog seinen Start beim Grand-Slam-Turnier auf Sand am Dienstag laut übereinstimmenden Medienberichten zurück. Seit seiner Knie-Operation im Jänner hat der 28-Jährige kein Profimatch mehr bestritten, schon für die Australian Open zu Beginn des Jahres in Melbourne hatte er wegen der Probleme kurzfristig absagen müssen.