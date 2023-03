La Liga Barcelona bezwingt Valencia in Unterzahl mit 1:0

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Araujo sah nach einer Notbremse die rote Karte Foto: APA/AFP

S pitzenreiter FC Barcelona hat in der spanischen Fußball-Liga nach der Niederlage in der Vorwoche wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Katalanen feierten am Sonntag in Unterzahl einen 1:0-Heimsieg gegen Nachzügler Valencia und vergrößerten den Vorsprung auf Verfolger Real Madrid, der am Abend noch bei Betis Sevilla antrat, vorübergehend auf zehn Punkte. Das einzige Tor erzielte Raphinha nach einem gefühlvollen Zuspiel von Kapitän Sergio Busquets per Kopf (15.).