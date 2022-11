Gedenken an NS-Opfer der Roma und Sinti

Werbung

"Wir müssen uns der Geschichte stellen und uns damit auseinandersetzen - immer wieder aufs Neue", betonte Burgenlands Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) im Rahmen ihrer Rede. In Lackenbach waren von 1940 bis 1945 mehr als 4.000 Roma und Sinti inhaftiert. Nur 300 bis 400 Personen erlebten die Befreiung des Lagers durch sowjetische Truppen im April 1945.

"Hier im Burgenland können wir heute ein Modell des Miteinanders, der Toleranz und Menschlichkeit bieten", sagte Dunst weiter. "Das friedliche und partnerschaftliche Miteinander der Volksgruppen und Konfessionen ist heute fester Bestandteil der burgenländischen Identität. Dieses partnerschaftliche Miteinander kann uns mit Stolz erfüllen. Damit bieten wir ein Vorbild für andere Regionen."

Gedenkfeiern finden in Lackenbach bereits seit 1990 statt. Heuer nahm u.a. auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) teil. Dessen Parteikollege, Abg. Nikolaus Berlakovich, betonte am Samstag in einer Aussendung: "Der Völkermord an den Roma und Sinti darf nicht in Vergessenheit geraten. Diese Gedenkveranstaltung ist ein unverzichtbarer Akt unserer Gedenk- und Erinnerungskultur. Die Volksgruppe der Roma und Sinti ist ein Teil der burgenländischen Identität, deshalb muss die Politik weiter für die Stärkung und Integration der Volksgruppe in der Gesellschaft eintreten."