Mit größter Insektenhotel-Ausstellung Weltrekord aufgestellt

Insgesamt 25 Schulklassen bastelten in den vergangenen Wochen an zahlreichen Insektenhotels. Vorigen Donnerstag war es dann so weit: Die Hotels wurden im Schlosspark Lackenbach für den Guinness-World-Record „Größte Ausstellung von Insektenhotels“ zusammengeführt.

Beim Weltrekord. Die Zeuginnen Clara Noe-Nordberg und Elisabeth Schneider, Elvira Kreuzpointner, Pia Friedrich-Mersich und Eva Sinawehl. Foto: Tesch

Dafür waren die Schülerinnen und Schüler in den Schlosspark eingeladen worden, wo zunächst ein Stationenbetrieb zum Thema Nachhaltigkeit und Natur wartete.

Im Beisein der Vertreterin des Umweltzeichens, Elvira Kreuzpointer, und der Projektinitiatorinnen Eva Sinawehl (easy Schulstart) und Pia Friedrich-Mersich (Esterhazy Kids) wurde der Weltrekord mit 539 Insektenhotels erfolgreich aufgestellt.

Die Freude unter den Kindern und Jugendlichen war groß, als klar war, dass sie die benötigten 501 Hotels übertroffen hatten.